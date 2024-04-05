اليوم السابع
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الخارجية الجزائرية تطمئن أفراد عائلات مواطنيها المتواجدين بقطاع غزة

الجمعة، 05 أبريل 2024 06:00 ص
الخارجية الجزائرية تطمئن أفراد عائلات مواطنيها المتواجدين بقطاع غزة وزير الخارجية الجزائرى أحمد عطاف
وكالات

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أكد وزير الخارجية الجزائرى أحمد عطاف خلال استقباله أفراد عائلات المواطنين المتواجدين بغزة أن "الجزائر لن تدخر جهدا في سبيل حماية مواطنيها أينما كانوا وحيثما وجدوا".

واستقبل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، الخميس، عددا من أفراد عائلات المواطنين الجزائريين المتواجدين بقطاع غزة بالأراضي الفلسطينية، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح البيان أن اللقاء خصص لـ"استعراض المساعي والجهود التي تبذلها السلطات الجزائرية، بهدف التمكن من تجاوز العراقيل والصعوبات التي تعترض مسار إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين بقطاع غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي وذلك بالتنسيق مع السلطات المصرية واللجنة الدولية للصليب الأحمر".

هذا وأكد الوزير عطاف، أن "الدولة الجزائرية لن تدخر جهدا في سبيل حماية مواطنيها أينما كانوا وحيثما وجدوا مثلما أثبتت ذلك على الدوام، عبر عمليات الإجلاء إلى أرض الوطن التي تكفلت بها بلادنا في السنوات الأخيرة".







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