اليوم السابع
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التماسا لليلة القدر.. توافد الآلاف من المصلين على الجامع الأزهر.. صور

الجمعة، 05 أبريل 2024 06:46 م
التماسا لليلة القدر.. توافد الآلاف من المصلين على الجامع الأزهر.. صور جموع كبيرة من المصلين في التوافد إلى الجامع الأزهر
كتب لؤى على

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بدأت جموع كبيرة من المصلين في التوافد إلى الجامع الأزهر اليوم منذ صلاة العصر، استعدادا والتماسا لليلة القدر في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك، حيث حرص المصلون على اصطحاب أهليهم وذويهم لتناول الإفطار في ساحة الجامع، من أجل ضمان مكان لهم أثناء الصلاة، بسبب الزحام الشديد، والذي يتوقع له أن يتضاعف مع ساعات مساء اليوم.

من جانبها، رفعت الإدارة العامة للجامع الأزهر، درجات الاستعداد القصوى لاستقبال المصلين خلال العشر الأواخر من شهر ⁧‫رمضان⁩ المبارك، بإشراف مباشر من فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، من خلال منظومة عمل متكاملة، تعمل على مدار الساعة، حيث شهدت أروقة الجامع وساحاته جهود مكثفة للنظافة والتطهير والتعقيم وتنظيم الدخول والخروج وتوزيع وجبات الإفطار والسحور.

كان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قد وجه بزيادة عدد الوجبات الموزعة في الجامع، إلى ألف وجبة إفطار يوميا حتى نهاية شهر رمضان المبارك، لتصبح 6000 وجبة يوميا، وزيادة وجبات السحور لتصبح 4000 وجبة، للتوسعة على الطلاب الوافدين والمصريين.
 

الاف المصلين
الاف المصلين

 

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

 

توافد الآلاف المصلين على الجامع الأزهر
توافد الآلاف المصلين على الجامع الأزهر

 







شيخ الازهر

الازهر الشريف

الجامع الازهر

وكيل الازهر



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