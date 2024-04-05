التشيك تعلن استعدادها لتدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات "إف 16"

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أعلنت وزيرة الدفاع التشيكية، يانا تشيرنوخوفا، استعداد بلادها تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات "إف 16" وغيرها من الطائرات المقاتلة.



وذكر راديو براغ الدولي اليوم الجمعة أن تشيرنوخوفا عرضت تدريب الطيارين الأوكرانيين في مركز تدريب الطيران التابع لشركة "إل أو إم" الحكومي في منطقة باردوبيتسه، والذي يضم تسع قمرات قيادة مزودة بأربعين جهاز كمبيوتر يمكنها محاكاة تشغيل أربعة أنواع من الطائرات، بما في ذلك الطائرات المقاتلة الأمريكية من طراز "إف 16".



يذكر أن أوكرانيا بصدد تسلم عدد من طائرات "إف 16" من الدنمارك وهولندا والنرويج وبلجيكا خلال الأشهر القليلة المقبلة.