الاحتلال يعترف بارتكاب انتهاكات جسيمة أدت لقصف موظفين المطبخ العالمى فى غزة

كتب عبد الوهاب الجندى

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، إن رئيس الأركان قرر عزل قائدين كبيرين بالجيش بعد حادثة مقتل موظفي "وورلد سنترال كيتشن" أو ما يعرف بالمطبخ العالمي.

وذكر التحقيق الهجوم وقع بسبب ارتكاب "أخطاء جسيمة" وانتهاكات للإجراءات من جانب الجيش، مما أدى إلى قرار بإقالة ضابطين وتوبيخ قادة كبار بشكل رسمي.

وخلص التحقيق الذي نشره المتحدث باسم جيش الاحتلال، إلى أن القوات الإسرائيلية اعتقدت خطأ أنها تقصف مركبات تقل مسلحين من حركة "حماس" عندما قصفت طائرات مسيّرة السيارات الثلاث التابعة لمنظمة "ورلد سنترال كيتشن" الخيرية.