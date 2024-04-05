اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 أبريل 2024 10:13 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الاحتلال الإسرائيلي يفرض قيودا على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى في القدس

الجمعة، 05 أبريل 2024 09:37 ص
الاحتلال الإسرائيلي يفرض قيودا على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى في القدس الاحتلال الاسرائيلى
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، منذ قليل، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرض قيودا على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.







غزة

حرب غزة

إسرائيل

دعم فلسطين

غزة الان

غزة اليوم

اخبار غزة

قطاع غزة

فلسطين اليوم

فلسطين

اليوم السابع بلس




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة