الاحتلال الإسرائيلي يفرض قيودا على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى في القدس

كتب محمد شعلان

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، منذ قليل، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرض قيودا على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.