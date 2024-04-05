الإمارات تستقبل الدفعة الـ 15 من الأطفال الفلسطينيين الجرحى والمرضى

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وصلت إلى الإمارات، اليوم الجمعة، الدفعة الخامسة عشرة من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بعلاج 1000 طفل فلسطيني من الجرحى و1000 من المصابين بأمراض السرطان من قطاع غزة في مستشفيات الدولة.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية /وام/ أن الدفعة وصلت على متن طائرة وعلى متنها 27 من الذين يحتاجون للرعاية الطبية، بالإضافة إلى 60 مرافقاً من عائلاتهم، مشيرة إلى أنه عقب هبوط الطائرة عملت الفرق الطبية على نقل الجرحى والمصابين التي تتطلب حالاتهم الرعاية الفورية إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما تم نقل بقية الحالات والمرافقين إلى مدينة الإمارات الإنسانية مقر إقامتهم.