الآلاف على أكبر مائدة إفطار جماعية في جزيرة الوراق بالجيزة.. فيديو وصور

كتبت - مرام محمد

في أجواء احتفالية مبهجة، نظم أهالي جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، اليوم الخميس، إفطارًا جماعيًا ضخمًا بحضور الآلاف، إحياءً لشهر رمضان الكريم، وذلك للعام الثالث على التوالي.

وامتدت مساحة المائدة إلى ما يزيد عن ألف متر مربع، وشارك في تنظيمها المئات من مختلف الفئات العمرية من أهالي الجزيرة، الذين اجتمعوا على قلب رجل واحد لتحضير أكثر من 5 آلاف وجبة إفطار، تتكون من لحوم وأرز وعصائر وحلويات.

وتشارك الأهالى من الشباب والأطفال في تنظيف الشوارع وتزيينها وتعليق الأنوار وأعلام مصر وفلسطين ورسم جداريات ورسوم غرافيتية مميزة؛ تضامنًا مع القضية الفلسطينية، وتجهيز طاولات وكراسي مائدة الإفطار.

وعبر أهالي جزيرة الوراق عن سعادتهم بتنظيم مائدة إفطار تجمعهم بكبارهم وصغارهم للعام الثالث على التوالي، مشيرين إلى أنهم استعدوا لتنظيم المائدة منذ حوالي شهر ونصف، وقسموا أنفسهم لفرق لتولي مسؤولية المطبخ والتنظيم واستقبال الصائمين؛ للخروج بيوم مميز ومبهر، يظهر في أفضل صورة ممكنة.

وأشاروا في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن التجهيزات بدأت بتجميع مصاريف المائدة، التي ساهم فيها كل أبناء وأهالي الجزيرة، وتم عمل مطبخ مفتوح وسط المائدة لطهي اللحوم والكفتة والأرز والطواجن وإعداد الحلويات والعصائر المتنوعة، بالإضافة إلى تزيين الشوارع بالأنوار والأعلام والبلالين، وتجهيز ساحة كبيرة لإقامة صلاة التراويح.



إفطار أهالي جزيرة الوراق



اكبر مائدة رحمان في جزيرة الوراق



الزينة تغطي شوارع جزيرة الوراق



اهالى جزيرة الوراق



تجمع الآلاف على مائدة إفطار جزيرة الوراق



جانب من الافطار



جزيرة الوراق تقيم أكبر مائدة إفطار جماعية بالجيزة