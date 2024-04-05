اليوم السابع
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الجمعة، 05 أبريل 2024 09:46 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إغلاق مطارى جون كنيدى ونيوآرك ليبرتى فى نيويورك بعد زلزال بقوة 4.8 درجة

الجمعة، 05 أبريل 2024 08:59 م
إغلاق مطارى جون كنيدى ونيوآرك ليبرتى فى نيويورك بعد زلزال بقوة 4.8 درجة مطار جون كينيدى
وكالات

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أغلقت السلطات الأمريكية مساء اليوم الجمعة مطارى جون كنيدى ونيوآرك ليبرتى الدوليين فى نيويورك بعد الزلزال الذى ضرب مدنية نيويورك.

وقالت حاكمة نيويورك كاثى هوكول فى مؤتمر صحفى "إن مطار جون إف كينيدى ومطار نيوارك فى ولاية نيويورك أوقفا عملياتهما بعد الزلزال ويجرى تقييمهما بحثا عن توابع محتملة".

وأضافت هوكول: "أود أن أبلغكم أن مطارى جون كنيدى ونيوارك قد أوقفا العمليات بالكامل".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن مطار لاجوارديا فى الجزء الشمالى من مدينة نيويورك، لم يتضرر.

وكانت السلطات الأمريكية قد قالت إن زلزالا بقوة 4.8 درجة على سلم ريختر هز مدينة نيويورك ذات الكثافة السكانية العالية صباح الجمعة، حيث اهتزت المبانى فى جميع أنحاء مانهاتن.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية بأن مركز الزلزال كان بالقرب من منطقة لبنان بولاية نيوجيرسي.







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