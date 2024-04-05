إغلاق مراكز الإقتراع لانتخابات مجلس الأمة الكويتى 2024

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أغلقت المقار الانتخابية فى دولة الكويت لانتخاب أعضاء مجلس الأمة الكويتى 2024 لفصله التشريعى الـ18 لانتخاب 50 عضوًا، فى الساعة 12 مساء الخميس، حسب التوقيت المحلى لدولة الكويت لتبدأ عقب أعمال فرز الأصوات وإعلان النتائج وأسماء أعضاء مجلس الأمة الفائزين.



وكانت عملية الاقتراع بدأت صباح الخميس فى تمام الساعة 12 ظهرًا وفق التوقيت المحلى لدولة الكويت وذلك تحت إشراف قضائى كامل، كما شهدت إقبالاً كثيفًا من قبل المواطنين الكويتيين للإدلاء بأصواتهم فور بدء اللجان الانتخابية فتح التصويت اليوم.



وجاء إقبال المواطنين الكويتيين على الإدلاء بأصواتهم الانتخابية لحرصهم تأدية الواجب الوطنى والتأكيد على أهمية دور مجلس الأمة فى رسم السياسات العامة لدولة الكويت خلال المرحلة القادمة وتوجيه أمير الكويت الشيخ مشعل الجابر الصباح لشعبه بضرورة التواجد والمشاركة الانتخابية والحرص على اختيار الاصلح لمن يمثل الشعب خلال المرحلة القادمة.



وأجريت الانتخابات بين 200 مرشح لعضوية المجلس لأربع سنوات مقبلة، وذلك وفقًا لنظام الدوائر الخمس والصوت الواحد فى انتخابات تعد الثانية من نوعها فى تاريخ الحياة البرلمانية الكويتية التى يتزامن موعد إجرائها مع شهر رمضان المبارك.



تجدر الإشارة إلى أن 834 ألفًا و733 ناخبًا منهم 405 آلاف و984 رجلًا 428 ألفًا و785 من الإناث لهم حق التصويت لاختيار مرشح واحد من بين مجموع المرشحين الذين يتنافسون فى الدوائر الانتخابية الخمس بحيث يمثل كل دائرة المرشحون العشرة الأوائل فيها.



ويتنافس فى الدائرة الانتخابية الأولى 41 مرشحًا على أصوات ناخبى الدائرة وفى الدائرة الثانية 39 مرشحًا وفى الدائرة الثالثة 32 مرشحًا الدائرة الرابعة 48 مرشحًا وفى الخامسة 40 مرشحًا.



ويتألف مجلس الأمة الكويتى وفقًا للمادة 80 من الدستور والمادة الأولى من اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 12 لسنة 1963 من 50 عضوًا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السرى المباشر وفقًا لقانون الانتخاب.



ويعتبر الوزراء غير المنتخبين فى مجلس الأمة أعضاء فى هذا المجلس بحكم وظائفهم ولا يزيد عدد الوزراء (16 وزيرًا) جميعًا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة.



ووفقًا للمادة 83 من الدستور والمادة الثالثة من اللائحة الداخلية فإن مدة مجلس الأمة هى أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له ويجرى التجديد خلال الـ60 يومًا السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107 من الدستور التى تنص على للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى.



وتأتى هذه الانتخابات إثر صدور المرسوم رقم 16 لسنة 2024 فى 15 فبراير الماضى بحل مجلس الأمة وفقا للمادة 107 من الدستور.



كما صدر فى مطلع شهر مارس الماضى مرسوم بشأن دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة وحدد يوم الخميس موعدًا للاقتراع.