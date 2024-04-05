أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 445 ألفا و900 جندي منذ بدء الحرب

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أعلن الجيش الأوكراني، اليوم /الجمعة/، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 445 ألفا و900 جندي، منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 7 آلاف و33 دبابة و13 ألفا و459 من المركبات المدرعة و11 ألفا و221 من النظم المدفعية و1029 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و747 من أنظمة الدفاع الجوي و347 طائرة مقاتلة و325 مروحية و26 سفينة حربية، فضلا 1849 من المعدات الخاصة و8 آلاف و847 طائرة مسيرة وغواصة واحدة و14 ألفا و922 من المركبات وخزانات الوقود".