أوقاف "كفر الشيخ": افتتاح مسجدين جديدين فى قريتين بسيدي سالم.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت قريتان بمركزي سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، افتتاح مسجدين، في إطار الدور الريادي التي تقوم به وزارة الأوقاف لخدمة الدعوة والدعاة والاهتمام ببيوت الله ورعايتها مبنى ومعنى.

قال الشيخ عطا بسيونى وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن اليوم الجمعة شهد افتتاح مسجدين جديدين بأوقاف كفرالشيخ، وذلك امتداداً لسلسلة من الافتتاحات التى تواكب الجمهورية الجديدة في شهر رمضان المبارك، والتي تأتي في إطار تكثيف الجهود للانتهاء من الإحلال والتجديد لجميع المساجد، تحت شعار "خدمة بيوت الله شرف".

وأوضح وكيل الوزارة، أن المسجدين اللذين تم افتتاحهما اليوم هما مسجد النور، بعزبة خميس بإدارة سيدي سالم غرب، ومسجد الشهيد إبراهيم العقبة، بقرية القصابي، بإدارة سيدي سالم غرب، وتم الافتتاح في جو يسوده البهجة والفرح والسرور وذلك بحضور الشيخ ياسر الغول، مدير إدارة الإدارات، والشيخ فؤاد عامر، مدير إدارة سيدي سالم غرب، والدكتور محمد عيسى، مدير إدارة سيدي سالم شرق، وعدد من التنفيذيين والأمنيين، وأعضاء مجلسي النواب والشورى، وعلماء الأوقاف والأزهر الشريف، وحضور كثيف من المصلين من رواد المسجدين تغمرهم السعادة والفرحة بما يشهدونه على أرض كفر الشيخ من بناء وإعمار للمساجد بكامل الجودة والإتقان، داعين الله تعالى أن تظل مصر قبلة المساجد والمآذن، وأن يحفظ الله الوطن قيادةً وشعبا.

وألقى الشيخ عطا بسيوني،وكيل الوزارة ، أن اليوم بعنوان ( صدقة الفطر وحق الله في المال .. أحكام ومقاصد) بمسجد الشهيد إبراهيم عقبة بالقصابي، كما أدى الدكتور عبد القادر سليم مدير الدعوة خطبة الجمعة بمسجد النور بعزبة خميس بسيدي سالم، مؤكداً التزام جميع المساجد بموضوع الخطبة الموحدة وبالوقت المحدد على مستوى المحافظة ولم يحدث أي تجاوزات ولله الحمد، سائلا الله أن يديم علينا نعمة افتتاح المساجد وتعميرها وتشيدها والحفاظ عليها، كما نسأله سبحانه أن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها في أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار.



الحضور خلال افتتاح المسجد



جانب من الحضور بالمسجد