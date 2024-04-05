اليوم السابع
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الجمعة، 05 أبريل 2024 08:17 م
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أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة.. "طلعت مصطفى" فى الصدارة بـ2 مليار جنيه

الجمعة، 05 أبريل 2024 08:00 م
أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة.. "طلعت مصطفى" فى الصدارة بـ2 مليار جنيه البورصة
كتب هانى الحوتى

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تصدر سهم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 31.3 مليون ورقة، وبقيمة تداول 2 مليار جنيه، يليه سهم "البنك التجاري الدولي- مصر (سي أي بي)" بحجم تداول بلغ 17.7 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.4 مليار جنيه.

وجاء فى المركز الثالث سهم "بلتون القابضة" بحجم تداول بلغ 376.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.3 مليار جنيه، ثم "السويدي إليكتريك" بحجم تداول 23.1 مليون ورقة، وبقيمة تداول 749.4 مليون جنيه، ثم "مجموعة أي أف جي القابضة" بحجم تداول 26.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 467.5 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك" بحجم تداول بلغ 15.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 454.7 مليون جنيه، ثم "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول 55.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 408.8 مليون جنيه، ثم "بالم هيلز للتعمير"، بحجم تداول 102 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 359.6 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "إعمار مصر للتنمية"، بحجم تداول 60.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 319.7 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 29.6 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 298.5 مليون جنيه.


وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 3.44% ليغلق عند مستوى 28506.16 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى - أول أسبوع في شهر أبريل- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 6480.79 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 9229.47 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 3.82% ليغلق عند مستوى 34845.13 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 5.83% ليغلق عند مستوى 7589.13 نقطة.







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