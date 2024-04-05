أكثر من 20 مليون مصل في المسجد النبوي خلال الـ20 الأولى من شهر رمضان

إيمان حنا

استقبل المسجد النبوي الشريف أكثر من 20 مليون مصل خلال العشرين الأولى من شهر رمضان المبارك، فيما بلغ عدد زائري قبر النبي صلى الله عليه وسلم 1.643.288 زائرًا.

وبلغ عدد المصلين في الروضة الشريفة 358.632 من الرجال و 296.595 من النساء.

وتكثف الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي أعمالها في خدمة قاصدي المسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدة سعيها لتقديم منظومة خدمات متكاملة وتوفير كل ما من شأنه راحة الزوار والمصلين.

وقد شهد المسجد الحرام والمسجد النبوي تدفق أعداد مليونية من المصلين والمعتمرين والزائرين؛ لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان، واغتنام ساعاته ونفحاته، وسط منظومة متكاملة من الخدمات الدينية؛ المعينة على أداء العبادات وفق المقتضى الشرعي، في بيئة إيمانية وأجواء تعبدية.

ومن جانبها ، أعلنت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ عن نجاح خطة المنظومة الدينية للجمعة الرابعة والأخيرة من شهر رمضان المبارك ، ولإثراء تجربة الزائرين والقاصدين، وتهيئة الأجواء التعبدية الخاشعة لهم، وفق خطة المنظومة للعشرة الأواخر من شهر رمضان.

‏‎و أوضح رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ أن نجاح خطة الرئاسة لرابع جمعة والأخيرة من شهر رمضان المبارك؛ جاء بمتابعة دقيقة من قبل الملك سلمان وولى العهد لكل ما يتعلق بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما دينيًا؛ إلى حوكمة الخطط المرسومة، وحرص المنظومة الدينية من تمكين القاصدين أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة، وتهيئة الأجواء التعبدية الخاشعة ليوم الجمعة، وإثراء تجربة القاصدين والزائرين للحرمين، مضيفا أن نجاح خطة المنظومة الدينية بالحرمين؛ جاء أيضا نتيجة ضبط مؤشرات القياس والأداء، وتحقيق رضا القاصدين، إلى جانب التناغم والتنسيق مع شركاء النجاح.