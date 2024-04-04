5 أسباب تجعل الفراولة صحية لمرضى الكلى.. شرط تناولها باعتدال

كتبت فاطمة ياسر

الكلى من أهم أعضاء الجسم، حيث تقوم بمساعدتك في الحصول على جسم صحي، وتنقية وتصفية الشوائب والسموم من الجسم، كما أنها مسئولة عن تنظيم مستويات الملح والبوتاسيوم ودرجة الحموضة في الجسم، ولذا يجب الحرص على نوعية الطعام المتناول، حتى لا تتعرض لأي مضاعفات، أو تصاب بمشاكل، ومن الأطعمة التي يحذر منها بعض الأطباء هي الفراولة، وسنتعرف على هذا الأمر خلال الأسطر القادمة، وفقا لموقع healthshots.

الفراولة صحية للحفاظ على صحة الكلى، وهناك فوائد يجب التعرف عليها عند تناولها بشكل يومي، ومنها:

-انخفاض البوتاسيوم

الأطعمة منخفضة البوتاسيوم تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة. وبما أن الفراولة تحتوي على نسبة منخفضة من البوتاسيوم، فهي مفيدة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى.

- مضادة للأكسدة

الفراولة غنية بمضادات الأكسدة، مثل فيتامين C، والأنثوسيانين، والفلافونويد. يمكن أن تساعد هذه المركبات في تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات، مما قد يؤدي إلى إبطاء تطور أمراض الكلى وتقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة أخرى.

- غنية بالألياف

تناول الأطعمة الغنية بالألياف يدعم عملية الهضم ويساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم، وهو ما يفيد بشكل خاص الأشخاص المصابين بداء السكري، وهو عامل خطر رئيسي للإصابة بأمراض الكلى المزمنة. وجدت دراسة نشرت في مجلة الكلى السريرية أن اتباع نظام غذائي غني بالألياف الغذائية يمكن أن يساعد في الحد من تطور مرض الكلى المزمن.

- تعزز صحة القلب

إن القلب السليم مهم للحفاظ على صحة الكليتين، والعكس صحيح. وظيفة قلبك هي إرسال إمدادات مستمرة من الدم المؤكسج إلى جسمك وتقوم الكلى بتصفية الدم، وتنظيم مستويات الماء والملح في جسمك للحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة. وبما أن صحة الكلى والقلب مترابطة، فمن المهم مراقبة كليهما.

يُعتقد أن الفراولة تقلل ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، وكلاهما يمكن أن يحسن صحة القلب. وتحسن صحة القلب يعني أن كليتيك ستكونان أيضًا في حالة جيدة.

- منخفضة في الفوسفور والصوديوم

وينصح مرضى الكلى بتناول نظام غذائي منخفض الفوسفور والصوديوم، مما يجعل الفراولة إضافة جيدة لنظامك الغذائي. فهي تحتوي بشكل طبيعي على نسبة منخفضة من الفوسفور والصوديوم، وهما معدنان يحتاج مرضى الكلى غالبًا إلى الحد منهما.

فى ضوء هذا التقرير، أكد الدكتور إبراهيم علي استشاري السمنة والنحافة، أنه يجب عدم الإسراف في تناول الفراولة بشكل عام لأنها قد تكون سببا في تراكم الأملاح في الجسم، وتعرضك لتورم القدمين.

كما أن الإسراف في تناول الفراولة قد يكون سببا في التعرض للإصابة بارتفاع نسبة السكر بالدم، وحذر أيضا من تناولها للأشخاص الذين يعانون من حساسية الفراولة.

