لافروف: الغرب تجاهل مبادرات السلام فى أوكرانيا من جانب الصين والجامعة العربية

موسكو (أ ش أ)

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، إن الغرب تجاهل إلى حد كبير مبادرات السلام بشأن أوكرانيا التى طرحتها الصين وجنوب أفريقيا والبرازيل والجامعة العربية.

وأضاف لافروف في اجتماع مع السفراء الأجانب المخصص لحل النزاع في أوكرانيا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء تاس الروسية، أن أوكرانيا تتجاهل تماما المبادرات التي قدمتها الصين وجنوب أفريقيا والبرازيل والجامعة العربية بحسن نية"، لافتا إلى أنهم يستمعون إلى هذه الأشياء لكنهم لا يأخذونها في الاعتبار، ولن يفعلوا ذلك أبدا.

وأكد لافروف أن روسيا مستعدة دائما لإجراء محادثة صادقة بشأن جميع هذه القضايا.

وتابع من الغريب أن تتطوع سويسرا لاستضافة المؤتمر حول السلام في أوكرانيا حيث ترى نفسها دولة محايدة، سويسرا لديها بالفعل مثل هذا التقليد، أو بالأحرى اعتادت عليه، إن حيادها، وكذلك حياد النمسا، مكّن هذه الدول من التصرف كمضيفين غير متحيزين ومحايدين.

وأشار إلى ومع ذلك، لم تنضم سويسرا الآن إلى جميع العقوبات المفروضة على روسيا فحسب، بل إنها تعمل في بعض المجالات كمحرض على العقوبات.

وأضاف وزير الخارجية الروسي التقيت بوزير الخارجية السويسري في نيويورك قبل شهرين وأخبرته بكل هذا، وشددت على أننا لا يمكن أن نعتبر سويسرا منصة محايدة للمفاوضات الدولية.

وحول تورط أوكرانيا في الأعمال الارهابية في روسيا، أوضح لافروف أن تورط أوكرانيا في العديد من الأعمال الإرهابية التي نفذت في روسيا، بما في ذلك الهجوم على قاعة مدينة كروكوس، أمر لا شك فيه.

وأشار إلى أن تقارير التحقيق في الهجوم على قاعة مدينة كروكوس تحدثت عن ذلك - أن هناك مسارًا أوكرانيًا، علاوة على ذلك، فإن تورط أوكرانيا في هجمات إرهابية أخرى نُفذت في روسيا لا شك فيه.

وأضاف وزير الخارجية الروسي أن وزارة الخارجية الروسية أرسلت مؤخرا طلبا رسميا إلى السلطات الأوكرانية لاتخاذ خطوات فورية لإنهاء كل دعم للأنشطة الإرهابية وتسليم مرتكبي الهجمات وتعويض الأضرار. وقال نطالب كييف بتنفيذ التزاماتها [بموجب اتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما قال وزيرالخارجية الروسى سيرجى لافروف اليوم الخميس، إن الدول الغربية لن تأخذ فى الاعتبار رأى دول الجنوب عند مناقشة صيغة زيلينسكى للسلام.

وأضاف لافروف، خلال طاولة مستديرة مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى روسيا بشأن الوضع فى أوكرانيا، أن المناقشات حول التسوية السلمية التى ينظمها الغرب فقط تستند إلى صيغة زيلينسكي، متجاهلة المبادرات البديلة المقدمة من الصين وجنوب أفريقيا والبرازيل والجامعة العربية".

وتابع وزير الخارجية الروسى لقد استمع الغرب لكل هذه المبادرات دون أخذها بعين الاعتبار، ولن يؤخذها في الاعتبار، لافتا إلى أن الدول الغربية يمكنها فقط إدخال توضيحات تجميلية على هذه المبادرات مع الإبقاء على ما يسمى صيغة زيلينسكي دون تغيير.

وانتقد لافروف بشدة سجل أوكرانيا في مجال حقوق الإنسان والضغط الذي تمارسه على اللغة الروسية في الأراضي الأوكرانية..قائلا إن الكتب باللغة الروسية يتم سحبها من المكتبات الأوكرانية كما أن هناك قوانين تمنع أي فعاليات باللغة الروسية بل أن الحديث باللغة الروسية في الأماكن العامة يمكن أن يعرض المواطنين للعقاب وتحرير المخالفات، ويحدث ذلك في ظل أغلبية تتحدث الروسية في أوكرانيا، حتى العسكريين الأوكرانيين يتحدثون أسهل باللغة الروسية".

وخاطب لافروف السفراء الأجانب قائلا تخيلوا أن يمنعوا اللغة الفرنسية أو الإيطالية أو الألمانية في سويسرا، أو يلغون الإنجليزية في أيرلندا على سبيل المثال، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي توصل إلى اتفاق مع كييف بشأن استثناء لغات دول الاتحاد الأوروبي من التقييدات في أوكرانيا.

وقال وزيرالخارجية الروسي بهذا الشأن إن كل لغات الاتحاد الأوروبي لديها استثناء ووضع ليس سيئا في القوانين الأوكرانية، في حين تنتهك حقوق اللغة الروسية.