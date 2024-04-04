عادة كل عام.. أهالى نجع سعيد يجهزون أكبر مائدة إفطار جماعى فى قنا.. صور

قنا صابر سعيد

الجميع متواجد يعمل بحب لا فرق بين صغير وكبير، فمنذ اليوم الأول من شهر رمضان يبدأ التجهيز لليوم المنتظر وهو مائدة إفطار نجع سعيد بمدينة قنا، وتعد أكبر مائدة تشهدها المحافظة تجمع كل الفئات من مختلف الأعمار.

وجبات من كل الأصناف هنا داخل مطبخ المائدة المتواجد بقلب النجع.. وأيادي الشباب لا تتوقف عن المساعدة، فمنهم من يجهز الوجبات في المطبخ، وآخرين يجهزون العصائر الطازجة والحلويات، وشباب يقومون بالتوزيع والإشراف على استضافة الضيوف والجلوس في أماكنهم.

قال طارق محمد، من الأهالي، إن المائدة تقام بالجهود الذاتية وهي أكبر مائدة فى محافظة قنا، تشهد توزيع الأدوار على الشباب وكبار السن أيضا وذلك منذ بداية شهر رمضان، وجهزت هذا العام ما يقارب 4000 وجبه ومنهم وجبات وزعت على المستشفيات.

وأشار محمد إلى أنها تجمع المائدة عدد كبير من عمال النظافة وكذلك عمال أخرين مع الأهالي، وتحتوى على أصناف عديدة مثل اللحوم والفراخ والأرز والبطاطس، وعصائر التمر والسوبيا وكوكتيل بطيخ وموز وتفاح.

وعبر عدد من الأهالي عن سعادتهم بإقامة المائدة على مدار تلك السنوات الماضية والعام الحالي، حيث تجمع الشباب والأقارب وأهالي المنطقة في جو يسوده المحبة والمودة فيما بينهم.



تجهيزات مائدة الإفطار الجماعي بقنا



إفطار نجع سعيد بقنا



إفطار جماعي بقنا



تجهيزات مائدة الإفطار الجماعي بقنا