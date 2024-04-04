اليوم السابع
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ضبط عنصر إجرامى بحوزته 10 كيلو حشيش فى سوهاج

الخميس، 04 أبريل 2024 12:31 م
ضبط عنصر إجرامى بحوزته 10 كيلو حشيش فى سوهاج مخدرات
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت الداخلية فى ضبط عنصر إجرامى ببنى سويف لحيازته 10 كيلو جرام لمخدر الحشيش بقصد الإتجار، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (أحد العناصر الإجرامية – مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال قيادته سيارته "ربع نقل" بدائرة مركز شرطة بنى سويف، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام)، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.
 







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