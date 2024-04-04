ضبط سيدة تروج للأعمال المنافية للآداب فى الإسكندرية

كتب محمود عبد الراضى

نجحت الداخلية فى ضبط إحدى السيدات بالإسكندرية لقيامها بالترويج للأعمال المنافية للآداب عبر أحد التطبيقات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى السيدات – لها معلومات جنائية) ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر أحد التطبيقات بهدف الترويج للأعمال المنافية للآداب.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بمحافظ الإسكندرية، وعُثر بحوزتها على (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى"). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.