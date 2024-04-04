زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب مقاطعة تشينغهاى بشمال غربى الصين

بكين (أ ش أ)

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم الخميس، مدينة مانغيا في مقاطعة تشينغهاى بشمال غربى الصين.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن المركز الصيني لشبكات الزلازل قوله في بيان له إنه تم رصد مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات، عند التقاء خط العرض 38.39 درجة شمالا وخط الطول 90.93 درجة شرقا.

وفى وقت سابق، أعلن مركز الزلازل الأوروبى المتوسط عن هزة أرضية بقوة 6.3 درجات ضربت الساحل الشرقى لجزيرة هونشو باليابان صباح الخميس.

تعرضت تايوان، أمس الأربعاء، لأقوى زلزال يضرب الجزيرة منذ أكثر من 25 عاما على الأقل، مما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين وانهيار عدد كبير من المبانى، وإصدار تحذيرات بحدوث موجات تسونامى.