روسيا تعتقل جنديا إسرائيليا سابقا كان يعتزم الانضمام للقوات الأوكرانية

موسكو (أ ش أ)

اعتقل جهاز الأمن الفيدرالى الروسى، عضوًا سابقًا فى الجيش الإسرائيلى فى منطقة كراسنودار الروسية كان يسعى للانضمام إلى صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، والذى أجبرته السلطات على مغادرة روسيا تحت حراسة ومراقبة ضباط إنفاذ القانون .

وذكر المكتب الصحفي لجهاز الأمن الفيدرالي للصحفيين، حسب ما أوردته وكالة أنباء تاس الروسية، اليوم الخميس، أنه مُنع من العودة إلى روسيا.

وأفادت بأن "فرع منطقة كراسنودار التابع لجهاز الأمن الفيدرالى الروسى اعتقل الإسرائيلي يوفال لانتسمان من مواليد عام 1960، وهو جندي سابق في الجيش الإسرائيلي، كان ينوي الانضمام إلى التشكيلات المسلحة الأوكرانية للمشاركة في الأعمال العدائية ضد روسيا".

وأوضحت أنه قد ثبت بأن للأجنبي موقف سلبي تجاه العملية العسكرية الخاصة وسياسات القيادة الروسية، ولذلك أرسل سيرته الذاتية وبياناته إلى العديد من المنظمات الإرهابية المحظورة في روسيا في محاولة للانضمام إلى هذه المنظمات وتنفيذ مهام قتالية ضد روسيا.

وبحسب المكتب الصحفي، تم ترحيل الجندي مرة أخرى إلى إسرائيل وحظر دخوله إلى روسيا.

وأضافت أن الإسرائيلي لم يتمكن من تحقيق مخططه، حيث تم التعرف عليه واعتقاله في الوقت المناسب.

