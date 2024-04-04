دورة "دكر البط" الرمضانية بالدقهلية.. كأس الليجا جائزة الأول والحكام من الدورى

الدقهلية - محمد الحبشي

تستمر المتعة والفكاهة علي مدار ليالي شهر رمضان المعظم داخل الدورات الكروية الرمضانية في كل مكان، وفي محافظة الدقهلية التي عرفت بترند الدورات الرمضانية تستمر المتعة والإثارة والتشويق.





شهدت الدورات الرمضانية في محافظة الدقهلية، العديد من اللقطات الفكاهية المنفردة، حيث ظهر علينا ترند "دكر البط" وهو جائزة رجل المباراة في دورة السبع الرمضانية، التابعة لقرية المحمودية مركز منية النصر، حيث تفاجئ أحسن لاعب في المباراة بهدية "دكر بط"، ما جعل المشهد يتصدر وسائل التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، واشتدت المنافسة في الدورات علي هذه اللقطات الفريدة.

وعادت مرة أخري دورة السبع من جديد اليوم، حيث يقام نهائي الدورة الرمضانية علي أعلي مستوي بأقل الإمكانيات المتاحة لدي المنظمين، حيث ظهر بطولة السبع في صورة كأس" الليجا الأسباني" هو كأس البطولة، ويعلوه دكر البط، فيما تحول الملعب الترابي بين الأراضي الزراعية، إلي ملعب مجهز بكامل الإضاءات الكاشفة.

واستعان المنظمين بطاقم تحكيم من الدوري المصري الممتاز، حيث حضر كلا من الحكم الدولي حمادة القلاوي، ومحمد الحنفي، اضافة إلي تواجد لتقنية الفار التواجد.



تجهيزات اللقاء في دورة رمضانية بالدقهلية



أرض اللقاء



تجهيزات دوره السبع الشهيرة بترند دكر البط