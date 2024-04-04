اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 أبريل 2024 10:10 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

دورة "دكر البط" الرمضانية بالدقهلية.. كأس الليجا جائزة الأول والحكام من الدورى

الخميس، 04 أبريل 2024 09:26 م
دورة "دكر البط" الرمضانية بالدقهلية.. كأس الليجا جائزة الأول والحكام من الدورى تجهيزات دورة السبع الشهيرة بترند دكر البط
الدقهلية - محمد الحبشي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستمر المتعة والفكاهة علي مدار ليالي شهر رمضان المعظم داخل الدورات الكروية الرمضانية في كل مكان، وفي محافظة الدقهلية التي عرفت بترند الدورات الرمضانية تستمر المتعة والإثارة والتشويق.

شهدت الدورات الرمضانية في محافظة الدقهلية، العديد من اللقطات الفكاهية المنفردة، حيث ظهر علينا ترند "دكر البط" وهو جائزة رجل المباراة في دورة السبع الرمضانية، التابعة لقرية المحمودية مركز منية النصر، حيث تفاجئ أحسن لاعب في المباراة بهدية "دكر بط"، ما جعل المشهد يتصدر وسائل التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، واشتدت المنافسة في الدورات علي هذه اللقطات الفريدة.

وعادت مرة أخري دورة السبع من جديد اليوم، حيث يقام نهائي الدورة الرمضانية علي أعلي مستوي بأقل الإمكانيات المتاحة لدي المنظمين، حيث ظهر بطولة السبع في صورة كأس" الليجا الأسباني" هو كأس البطولة، ويعلوه دكر البط، فيما تحول الملعب الترابي بين الأراضي الزراعية، إلي ملعب مجهز بكامل الإضاءات الكاشفة.

واستعان المنظمين بطاقم تحكيم  من الدوري المصري الممتاز، حيث حضر كلا من الحكم الدولي حمادة القلاوي، ومحمد الحنفي، اضافة إلي تواجد لتقنية الفار التواجد.

تجهيزات اللقاء في دورة رمضانية بالدقهلية
تجهيزات اللقاء في دورة رمضانية بالدقهلية

 

أرض اللقاء
أرض اللقاء

 

تجهيزات دوره السبع الشهيرة بترند دكر البط
تجهيزات دوره السبع الشهيرة بترند دكر البط

 

كابتن حمادة القلاوي حكم الدوري الممتاز
كابتن حمادة القلاوي حكم الدوري الممتاز

 







كأس الليجا الاسباني

دوري السبع

دورات رمضانية

دكر البط

ترندات رمضان

دورات رمضان

بطولة السبع

الدورات الرمضانية في مصر




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة