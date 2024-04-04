حنان بلخى: تدريب العاملين الصحيين وتصنيع الأدوية من أهم أولوياتنا

كتبت أمل علام - تصوير دينا رومية

عقدت منظمة الصحة العالمية مؤتمرا صحفيا اليوم بالقاهرة، بالحضور الشخصى وعبر الفيديو، بشأن تسخير أوجه التآزر بين التكيف مع تغير المناخ والحد من المخاطر فى برنامج استجابات النظام الصحى الشامل للمهاجرين.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن تسخير أوجه التآزر بين التكيّف مع تَغيُّر المناخ والحد من المخاطر في استجابات النظام الصحي الشامل للمهاجرين هو برنامجٌ مشتركٌ للصندوق الاستئماني المتعدد الشركاء للهجرة، ومن المقرر البدء في تنفيذه في العراق والأردن ولبنان.

شارك فى المؤتمر الصحفي المديرون الإقليميون للمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة الصحة العالمية، ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، وسيقدمون رؤى عن البرنامج وآخر المستجدات بشأنه. وهم عثمان بلبيسى، المدير الإقليمى للمنظمة الدولية للهجرة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدكتورة حنان حسن بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ، والدكتور فادي الجنان، نائب رئيس المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.

من جانبها قالت الدكتورة حنان بلخى المدير الإقليمى لشرق المتوسط، إن المؤتمر يهدف إلى تعزيز قدرة النظم الصحية والسكان المهاجرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الصمود في مواجهة تغير المناخ ومخاطر الكوارث، وسيتم الاهتمام بمنطقة شرق المتوسط، وتدريب أكبر عدد من العاملين الصحيين بمنطقة شرق المتوسط وستكون من أولوياتنا، وتقديم الخدمة الطبية للجميع، وتقوية مصانع الأدوية فى منطقتنا و تقديم الخدمات الصحية للجميع، وابراز قصصنا بطرق أفضل، وأن يكون هناك تعاون أكبر مع الإعلام لتوصيل صوتنا إلى خارج منطقتنا ومعرفة مجهوداتنا، وفيما يخص أيضا الاهتمام بمحاربة المخدرات بمنطقة شرق المتوسط، موضحة أن النزاعات تزيد فى منطقتنا، وأيضا يزيد عدد المهاجرين فى منطقة شرق الأوسط.