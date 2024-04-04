تونس: مشروع مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان له أهمية اقتصادية واجتماعية

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أكد رئيس الحكومة التونسى أحمد الحشانى، أن مشروع مدينة الاغالبة الطبية بالقيروان له أهمية اقتصادية واجتماعية وعلمية وسيكون له دورا محوريا فى تنمية المناطق المجاورة له.

جاءت تصريحات الحشانى خلال جلسة لمجلس وزارى مصغر بشأن مشروع مدينة الاغالبة الطبية بالقيراون وذلك بحضور وزيرة المالية سهام البوغديرى نمصية، ووزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال السبعي، ووزير الصحة على مرابط، ووزيرة التجهيز والاسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل سارة الزعفراني. وذلك وفقا لبيان للحكومة التونسية.

وأكد رئيس الحكومة التونسية أن هذا المشروع سيسهم فى إعطاء قدرة تنافسية فى عدة مجالات على غرار الخدمات الصحية والصناعات ذات الصلة والسياحة العلاجية.

وأشار البيان إلى أن هذا المشروع سيوفر أكثر من 42 الف فرصة عمل إلى جانب خلق أسواق جديدة للتصدير المنتجات المبتكرة فى المجال الصحي، كما يتكون من مناطق خدمات صحية، ومنطقة سياحية وثقافية وترفيهية ورياضية، ومنطقة صناعية متعلقة بالقطاع الصحي.