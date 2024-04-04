تلاوة خاشعة وقلوب ترجو الرحمة.. صلاة التراويح في الشارع أمام أحد مساجد مطروح.. فيديو

مطروح - حسن مشالي

نقل تليفزيون اليوم السابع، مساء اليوم الخميس، من خلال بثا مباشرا، صلاة التراويح في ليلة 26 رمضان، في الشارع أمام مسجد الفحل، وسط أجواء من الخشوع والتضرع إلى الله، مع قرب نهاية الشهر الكريم، والإقبالاً الكبير من المواطنين يومياً، للصلاة خلف الشيخ أنس هزاع إمام المسجد صاحب الصوت المميز، الذي يجذب المئات من أهالي مطروح، ويزيد من حالة الخشوع والتضرع خلال الصلاة.

ونقلت كاميرا اليوم السابع، جانب من التلاة الخاشعة وصلاة التراويح المئات في الشارع، الذي يتحول عند كل صلاة عشاء إلى ساحة لصلاة التراويح بعد أن امتلأ المسجد، بعد فرش الشارع بالسجاد، والصلاة في الهواء الطلق، وسط أجواء رمضانية يعمها الطمئنينة والخشوع، خاصة خلال العشرة الأواخر من الشهر الكريم، خلف الإمام الذي يتلو آيات القرآن بمهارة وصوت خاشع، ويخفف في القراءة وسط أجواء رمضانية روحانية خاشعة، ويزداد إقبال المصلين بأعداد أكبر في كل يوم عن اليوم السابق، منذ بداية شهر رمضان المبارك.

يذكر أن آذان العشاء بتوقيت مطروح، يأتي بعد أكثر من 15 دقيقة من آذان العشاء بتوقيت القاهرة، وتتباين مساجد مطروح فيما بينها في صلاة التراويح، من حيث طول وقصر الصلاة، فهناك مساجد تخفف في الصلاة وتنهيها في وقت أقصر من غيرها، خاصة المساجد القريبة من السوق والمنطقة التجارية، مراعاة لأصحاب المحلات التجارية وأصحاب العمل الليلي، وهناك مساجد تختم جزء من القرآن يومياً في كل صلاة تراويح، كما توجد مساجد تمتد الصلاة فيها لوقت طويل جداً، مثل مسجد الفتح معقل الدعوة السلفية في مطروح، وكل المساجد لها روادها من مئات المصلين، في أجواء رمضانية تمتاز بالخشوع والحرص على صلاة التراويح يومياً.



صلاة التراويح في الشارع امام مسجد. في مطروح