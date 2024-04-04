بوتين: انخفاض معدل البطالة فى روسيا لمستوى قياسى خلال فبراير بلغ 2.8%

موسكو (أ ش أ)

أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم الخميس، انخفاض معدل البطالة خلال فبراير الماضى إلى مستوى قياسى بلغ 2.8%.

وقال بوتين، فى مؤتمر اتحاد النقابات العمالية المستقلة فى روسيا اليوم، بفضل الإجراءات التى اتخذتها الحكومة ونقابات العمال، حققنا انخفاضًا كبيرًا فى البطالة، مؤكدا أهمية تحديث قطاعات الاقتصاد باستخدام التقنيات الرقمية.

وأضاف من المهم للغاية زيادة إنتاجية العمل وتحديث الصناعة والزراعية وقطاع الخدمات والعديد من القطاعات الأخرى في الاقتصاد والمجال الاجتماعي بمساعدة التقنيات الرقمية وأتمتة التشغيل الآلى عمليات الإنتاج والإدارة "..مشددا على ضرورة مضاعفة الحد الأدنى للأجور في السنوات المقبلة وروسيا..مشيرا إلى أن روسيا قادرة على إنتاج السلع الضرورية بنفسها بما في ذلك الأدوية والمعدات ووسائل النقل.

وفيما يتعلق بالهجوم الإرهابي الأخير بضواحي موسكو..قال بوتين هناك كل الأسباب للاعتقاد بأن الهدف الرئيسي لأولئك، الذين أمروا بالهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس" هو الإضرار بوحدتنا".

وعلى صعيد آخر .. وصفت الرئاسة الروسية العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي ناتو بأنها انزلقت إلى مستوى المواجهة المباشرة.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم إن العلاقات بين روسيا وحلف الناتو انحدرت في الحقيقة إلى مستوى المواجهة المباشرة..مضيفا أن الحلف متورط بالفعل في الصراع الدائر حول أوكرانيا ويواصل التحرك نحو حدودنا ويوسع بنيته التحتية العسكرية نحو روسيا.

وأضاف المتحدث لقد أكد الرئيس بوتين أنه منفتح على الحوار مع نظرائه الأجانب من أجل حل المشاكل العالمية والإقليمية المعقدة"..مشيرا إلى أن بوتين يجري حوارا دوليا نشطا مع أولئك الذين يبدون اهتماما بتطوير العلاقات مع روسيا.

وأوضح بيسكوف أن الرئيس بوتين سيكون دائما منفتحا على الحوار من أجل حل المشكلات العالمية والإقليمية..لافتا أنه في الوقت الحالي لا توجد لدى الرئيس أي خطط لإجراء اتصالات على أعلى مستوى.