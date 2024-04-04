انهيارات أرضية وفيضانات بإيطاليا تؤدى لإغلاق الطرق والسكك الحديدية.. فيديو

فاطمة شوقى

أجبرت الانهيارات الأرضية الناجمة عن الفيضانات بعد عدة أيام من الأمطار الغزيرة عمليات الإخلاء في فال كامونيكا، لومبارديا، الإيطالية، وأظهرت الصور الجوية التي التقطتها خدمة الإطفاء الإيطالية المكان الذي انهارت فيه الأرض، مما دفع السلطات إلى إجلاء 15 شخصا من المنطقة بسبب خطر المزيد من عدم الاستقرار. وتم نشر حوالي 40 من رجال الإطفاء في المنطقة لدعم عمليات الإخلاء بمساعدة طائرة هليكوبتر، حسبما قالت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في المنطقة نفسها، تم إغلاق خط السكة الحديد بين بريشيا وإيسيو وإيدولو بعد تعرضه لانهيار أرضي صغير.، وكان رجال الإطفاء مشغولين طوال اليوم، وقاموا بحوالي 200 عملية تدخل، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية. وشاركت أطقم العمل في تأمين المنازل والأقبية والطرق مع استمرار هطول الأمطار.



كما قاموا بعرقلة حركة المرور في بعض المناطق، وفي قرية زيجول دي بوفينيو، سقطت صخور على أحد الطرق، بينما اضطرت أجزاء أخرى إلى إغلاقها بسبب الانهيارات الأرضية أو كإجراء احترازي.



تعانى إيطاليا من سوء فى الأحوال الجوية، حيث تتعرض البلاد لعواصف شديدة أدت إلى فيضانات وتساقط الثلوج، وانقطاع فى التيار الكهربائى، وحالة تأهب قصوى للأنهار، خاصة بشمال إيطاليا.



حسبما قالت وكالة أنسا الإيطالية، أصدرت السلطات الإيطالية تحذيرات في بعض المناطق على رأسها ، بيدمونت وإميليا رومانيا وفينيتو من الرياح القوية والأمطار والثلوج، وأيضا تنبيه أصفر في 13 منطقة أخرى، مع إغلاق مواقع البناء والحدائق.



بعد 3 أشهر من طقس معتدل، عاد الشتاء بقوة إلى إيطاليا، وضرب شمال غرب البلاد بعواصف ثلجية عنيفة، وفقاً للتقرير تساقطت الثلوج بكثافة على الجبال حول مدينة تورينو، ما أدى إلى تراكم متر من الثلوج في بعض المناطق وتسببت هذه العواصف في انقطاع التيار الكهربائي، وعرقلة حركة المرور على الطرق السريعة والطرق الفرعية، التي أصبح العديد منها غير سالك.



وحذرت السلطات من خطر الانهيارات الجليدية في جبال الألب الغربية، ودعت إلى توخي الحذر في المناطق المنخفضة بسبب احتمال حدوث فيضانات ناتجة عن هطول الأمطار الغزيرة.