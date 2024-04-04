اليوم السابع
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"المقاومة الإسلامية في العراق": استهداف قاعدة "رامات ديفيد" الجوية الإسرائيلية

الخميس، 04 أبريل 2024 04:00 ص
"المقاومة الإسلامية في العراق": استهداف قاعدة "رامات ديفيد" الجوية الإسرائيلية جيش الاحتلال الإسرائيلى
وكالات

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أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" فجر اليوم الخميس، استهدافها لقاعدة رامات ديفيد الجوية الإسرائيلية بالطيران المسيّر، مؤكدة "استمرارها في دك معاقل الأعداء".

وفي بيان لها، قالت "المقاومة الإسلامية في العراق": "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزّة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الخميس 4 أبريل 2024 ، قاعدة رامات ديفيد الجوية الصهيونية، بالطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء".

جدير بالذكر أنه مساء يوم الثلاثاء، أكدت حركة "النجباء"، إحدى فصائل المقاومة الاسلامية في العراق أنها "مستعدة لاتخاذ أي إجراء يكون ردا على انتهاكات إسرائيل"، عقب استهداف الطيران الحربي الإسرائيلية للقنصلية الإيرانية في دمشق، واغتيالها لمستشارين كبيرين في الحرس الثوري الإيراني، وآخرين.

كما حذرت ذات الفصائل، الولايات المتحدة، من أنها ستزيد عدد العمليات المسلحة، ردا على "مواصلة واشنطن تقديم المساعدة العسكرية للجيش الإسرائيلي الذي يقتل المدنيين في قطاع غزة وجنوب لبنان".







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