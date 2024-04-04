"الطفولة والأمومة" و"حياة كريمة" يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز حقوق الطفل

كتب وليد عبد السلام

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وذلك من أجل دعم وتعزيز حقوق الطفل.

وقع البروتوكول المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة والسيدة عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة.

ومن جانبها أعربت المهندسة نيفين، عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة عن تطلعاتها لتعزيز حماية حقوق الطفل بالتعاون والشراكة مع مؤسسة حياة كريمة، وذلك من خلال تحقيق الأهداف المشتركة والتي ترمي إلى توفير بيئة مناسبة لنمو الأطفال نموا صحيحا سليما، والعمل على حماية الطفل من كافة أشكال العنف والإساءة والاستغلال وإنفاذ حقه في مأوى آمن وتنمية وجدانية ومعرفية خاصة الأطفال المعرضين للخطر، وضحايا العنف، والمتسربين من التعليم، وأطفال الشوارع، والأطفال العاملين والمجني عليهم والشهود على الجريمة وذي الإعاقة، وذلك بما يتفق مع رؤية مصر 2030.

وأوضحت أمين عام المجلس أن التعاون مع مؤسسة حياة كريمة يأتي في إطار التشبيك وبناء الشراكات الممتدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للطفولة الأمومة 2018-2030 من خلال تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية والتي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة الفرد وبما يساعد على تحقيق مزيد من النمو ودعم لجهود التنمية.

ومن جانبها أعربت السيدة عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسة حياة كريمة عن سعادتها بالتعاون والشراكة مع المجلس القومي للطفولة والأمومة باعتباره الجهة المنوطة بتحقيق المصلحة الفضلى للطفل والعمل على انفاذ حقوقه التي كفلها له الدستور والقانون، لافتة إلى تطلعاتها لتنفيذ التدخلات التنموية التي تسهم في تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجا، والتعاون مع المجلس لحماية حقوق الأمومة لاسيما الأمهات في خطر "الأم السجينة، الأم المعيلة، زوجات الشهداء، أمهات الاطفال ذوي الإعاقة"، فضلا عن تبادل الخبرات والبيانات لسهولة الوصول إلى الفئات المستهدفة.

عن المجلس القومي للطفولة والأمومة:-

المجلس القومي للطفولة والأمومة هو هيئة حكومية مصرية تختص بحماية حقوق الأم والطفل، وتهدف إلى النهوض بوضع الأم والطفل في مصر، وضمان حقوقهم ورعايتهم، بهدف تحقيق نماء ورفاهية وحماية الأطفال والأمهات دون تمييز مع ضمان حصولهم على حقهم في الصحة والتعليم والحياة الأسرية الآمنة.

يذكر أن مؤسسة حياة كريمة:-

هي مؤسسة أهلية مصرية أنشئت للمساهمة في تنفيذ أعمال ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية، فهي تهدف إلى التدخل الفاعل لدعم المواطن المصري والعمل على حفظ كرامته وحقه في العيش الكريم، وتؤمن المؤسسة بأن تنمية المجتمع وتحسين معيشة الفرد مسئولية مشتركة بين مختلف الجهات والمؤسسات في الدولة وأحد الأسس الهامة للوصول إلى التنمية المستدامة.