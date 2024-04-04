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الشمس عمودية على الرأس.. ارتفاع درجة الحرارة في سوهاج.. فيديو

الخميس، 04 أبريل 2024 04:07 م
الشمس عمودية على الرأس.. ارتفاع درجة الحرارة في سوهاج.. فيديو درجة الحرارة - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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قدم تليفزيون السابع اليوم الخميس، بثا مباشرا من محافظة سوهاج بعنوان " الشمس عمودية على الرأس .. ارتفاع درجة الحرارة في سوهاج.. مباشر الآن"، حيث تناول البث ارتفاع لدرجات الحرارة بشكلا ملحوظ اليوم حيث وصلت درجات الحرارة إلى 37 درجة مئوية الأمر الذى أدى إلى قلة المارة بالشارع وعلى الطرقات السريعة بسبب الحرارة المرتفعة.

هذا وتتوقع تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، لطيف ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 16، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 20، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 20، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 22.







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