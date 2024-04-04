البنتاجون يندد بالغارة على المطبخ العالمى فى غزة ويطالب بتحقيق علنى

واشنطن (أ ش أ)

أعرب وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن لنظيره الإسرائيلى يوآف جالانت عن غضبه من الغارة الإسرائيلية على قافلة مساعدات إنسانية تابعة للمطبخ المركزى العالمى والتى أسفرت عن مقتل سبعة من عمال الإغاثة، من بينهم مواطن أمريكى.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، فى بيان اليوم الخميس، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين لمواصلة حوارهما المنتظم حول الجهود "الأمريكية -الإسرائيلية" لضمان هزيمة حماس وتأمين إطلاق سراح جميع المحتجزين.

وشدد أوستن على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة فورًا لحماية عمال الإغاثة والمدنيين الفلسطينيين في غزة بعد فشل التنسيق المتكرر مع منظمات الإغاثة الأجنبية.

كما حث وزير الدفاع الأمريكي، نظيره الإسرائيلي على إجراء تحقيق سريع وشفاف ومشاركة استنتاجاته علنًا ومحاسبة المسؤولين.

وذكر أوستن أن هذه المأساة عززت القلق المعلن بشأن هجمات إسرائيلية محتملة في رفح، مع التركيز بشكل خاص على الحاجة إلى ضمان إجلاء المدنيين الفلسطينيين وتدفق المساعدات الإنسانية.

وأعرب عن إعجابه بالمطبخ المركزي العالمي وموظفيه المتفانين، لافتا إلى أن المطبخ المركزي العالمي كان رائداً في توصيل الأغذية إلى غزة عن طريق البر والجو والبحر والتي يبلغ مجموعها الآن أكثر من 40 مليون وجبة لسكان غزة المحتاجين.

وشدد أوستن لنظيره الإسرائيلي على أن هذه المأساة تزيد من صعوبة إغراق المنطقة بالمساعدات الإنسانية.

كما أثار وزير الدفاع الأمريكي الحاجة إلى رؤية زيادة سريعة في المساعدات القادمة عبر جميع المعابر في الأيام المقبلة، وخاصة للمجتمعات في شمال غزة المعرضة لخطر المجاعة.