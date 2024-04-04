الأرصاد: شبورة خلال الـ48 ساعة المقبلة تكون كثيفة أحيانا

كتب محمود راغب

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تأثر البلاد بشبورة مائية خلال الـ 48 ساعة المقبلة تكون كثيفة أحيانا خاصة على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الشبورة تظهر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعد قد تكون كثيفة أحياناً على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ويشهد اليوم الخميس، طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مايا الحرارة على السواحل الشمالية، لطيف ليلا على أغلب الأنحاء وفى الصباح الباكر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 16، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 20، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 20، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 22.