اتبنى فى عهد الملك فؤاد الأول.. مسجد عبدالعزيز رضوان تحفة معمارية إسلامية بالزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

قدم تلفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا، من داخل مسجد عبدالعزيز رضوان الذي يعد تحفه معمارية إسلامية بالزقازيق، والمسجد وضع حجر اساسه الملك فؤاد الأول في عام 1921 من القرن الماضي، وضم للآثار مجلس الوزراء عام 1997، وأعيد ترميمة عام 2015.





ويعد عبدالعزيز باشا رضوان، هو من أعيان مدينة الزقازيق، وله عدد من المنشآت التي مازالت تحمل اسمه، هو عصامي ولد لأسرة بسيطة، وعمل بتجارة القطن، حتي أصبح أكبر تاجر القطن والمتحكم في بورصته في مصر، ولذلك اطلق علية لقب "أمبراطور القطن"، وعين في مجلس النواب لأكثر من 20 عاما حتي وفاته في 1954 ميلادي.

والمسجد مخطط علي طراز المساجد التى تتكون من بيت صلاة بدون صحن مكشوف، وأهم ما يميز هذا المسجد هو وجود سور يلتف حوله من الجهتين الشمالية الغربية والشمالية الشرقية، والمسجد بصفة عامة يتبع الطراز المملوكى، كما يوجد الأعمدة الرخامية التى تتكون من المربع الأوسط وعمودى المحراب من الأعمدة الرمانية، اما المئذنة يصل ارتفاعها إلى حوالى 30 مترا.



كان السلطان أحمد فؤاد الأول، هو من قام بوضع حجر الأساس للمسجد، وأوقف عليه 10 أفدنة ومنزل ودكانين، وكان ذلك عام 1339 هجرية 1925 ميلادية.



مسجد عبدالعزيز رضوان تحفة معمارية إسلامية (1)



مسجد عبدالعزيز رضوان تحفة معمارية إسلامية (2)



مسجد عبدالعزيز رضوان تحفة معمارية إسلامية (3)



مسجد عبدالعزيز رضوان تحفة معمارية إسلامية (4)



مسجد عبدالعزيز رضوان تحفة معمارية إسلامية (5)



مسجد عبدالعزيز رضوان تحفة معمارية إسلامية (6)



مسجد عبدالعزيز رضوان تحفة معمارية إسلامية (7)