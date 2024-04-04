أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 4-4-2024

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 4-4-2024.

إيقاف تداول 9 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: أصول للوساطة في الأوراق المالية، وليسيكو مصر، والعربية للأسمنت، والصناعات الغذائية العربية-دومتي، ومصر الوطنية للصلب-عتاقة، والقاهرة للزيوت والصابون، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر، والدولية للأسمدة والكيماويات، ويوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي.

البورصة تربح 32 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 32 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.906 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 689.3 مليون ورقة مالية بقيمة 3.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 93 ألف عملية لعدد 207 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.68% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.88%، والعرب على 6.44%، واستحوذت المؤسسات على 31.1% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.89%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 27.3 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، 136.1 مليون جنيه، 54 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 4.3 مليون جنيه، 216 مليون جنيه، على التوالي.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 28506 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.18% ليغلق عند مستوى 34845 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 12161 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 6480 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 9229 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 7589 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1524 نقطة.

وصعدت أسهم 120 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 30 شركة، ولم تتغير مستويات 57 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مصر الوطنية للصلب-عتاقة بسعر إغلاق 3.780 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.83%.

- الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بسعر إغلاق 3.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.44%.

- القاهرة للزيوت والصابون بسعر إغلاق 0.223 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.31%.

- العربية للأسمنت بسعر إغلاق 12.260 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.98%.

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 19.690 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.97%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 11.900 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.57%.

- العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب بسعر إغلاق 5.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.02%.



- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بسعر إغلاق 43.800 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.65%.

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 2.400 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.44%.

- كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري بسعر إغلاق 0.449 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.39%.