يا كحك العيد يا بسكويت.. سيدات الجيزة تستعد للعيد بتجهيز الكعك بالمنازل

كتبت - مرام محمد

قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثًا مباشرًا من أحد منازل مركز ومدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة؛ لمشاركة الأهالى والأطفال أجواء فرحة تصنيع كعك وبسكويت عيد الفطر المبارك.

وظهر أفراد الأسرة، وهم يشكلون الكعك والبسكويت والبيتى فور معًا، ويتابعون تسوية ما قاموا بتجهيزه من كعك فى الفرن البلدى، والتى تعتبر بالنسبة لهم عادة تراثية أصيلة تكمل فرحتهم بعيد الفطر.

وأكدت "أم إبراهيم"، حرصهم على التجمع سنويًا فى منزل واحد وقبل أيام من حلول عيد الفطر المبارك؛ لتصنيع مستلزمات العيد من الكعك والبسكويت والبيتي فور والغريبة، منهم من يجهز العجين، ومن يعد البسكويت فى الماكينة الخاصة به، ومن يحضر الكعك وينقشه، مشيرة إلى أنها عادة تشعرهم ببهجة العيد.