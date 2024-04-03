وظائف شاغرة بمنطقة البحر الأحمر الأزهرية.. اعرف التفاصيل

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت المنطقة الأزهرية بالبحر الأحمر عن خانها لشغل الوظائف عدد من الوظائف بديوان عام المنطقة وهى مدير إدارة الشئون المالية، ومدير إدارة التعاقدات والمخازن.



وأكدت أنه لابد على المتقدمين توافر الشروط الأتية أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة من شاغلى الدرجة الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف (التمويل والمحاسبة)، ومؤهل عال مناسب، وألا يكون موقعًا عليه جزاء أكثر من 10 أيام ولم يتم محوه، وغير محال للمحكمة الجنائية أو التأديبية.



كذلك على ألا تقل درجة تقارير الكفاية فى أخر عامين عن ممتاز، اجتياز الاختبارات المقررة وعلى الراغبين فى شغل الوظيفة المذكورة التقدم بطلب باسم صاحب الفضيلة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة فى موعد غايته خمسة عشر يوما، من يوم 15 / 3 / 2024، ولن يلتفت إلى الطلبات غير المستوفاة للشروط أو بعد المواعيد المقررة.