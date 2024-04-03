وزيرة الهجرة تبحث التعاون مع عضو مجلس إدارة الغرفة المصرية البريطانية

كتب محمود راغب

استقبلت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتورة إيمان الشريف الرئيس التنفيذى السابق والعضو الحالى لمجلس إدارة غرفة التجارة المصرية البريطانية فى لندن، لبحث سبل التعاون المشترك، فى إطار استراتيجية وزارة الهجرة، لدعوة وجذب المستثمرين المصريين بالخارج للاستثمار فى مصر، والترويج للفرص الاستثمارية التى تتمتع بها السوق المصرية، وما تتيحه الدولة من تسهيلات لتشجيع وجذب الاستثمار الأجنبى والمحلى إلى مصر.

وفى بداية اللقاء، رحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بالدكتورة إيمان الشريف، مشيدة بالدور المهم الذى تلعبه لدعوة المستثمرين المصريين والأجانب بالمملكة المتحدة للاستثمار فى مصر، وسعيها لخلق تعاون وشراكات مثمرة بين الجانب المصرى والجانب البريطانى.

وأكدت وزيرة الهجرة حرصها على الاستفادة من الكوادر المصرية فى مختلف المجالات، بما فيها الكوادر المتخصصة فى مجالات الاستثمار، والتى تمتلك علاقات متميزة ومثمرة مع شركاء دوليين ذات اهتمام مشترك، والذين يمتلكون رصيد من الثقة مع هؤلاء الشركاء، يستطيعون من خلاله دعوتهم للاستثمار فى مصر، ومساعدة وزارة الهجرة فى الترويج للفرص الاستثمارية المهولة التى يتميز بها سوق الاستثمار المصري.



من جانبها، أعربت الدكتورة إيمان الشريف عن سعادتها بلقاء السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة، مشيدة بما حققته خلال الفترة الماضية ومنذ توليها حقيبة وزارة الهجرة، خاصة الدور الهام التى تلعبه وزيرة الهجرة فى التدخل ودعم المستثمرين المصريين الراغبين فى الاستثمار فى مصر، للمساعدة فى تذليل أية عقبات قد تواجههم فى إنشاء مشروعاتهم الاستثمارية بمصر، بجانب رغبتها الدائمة لجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرية وطرح عدد كبير من المبادرات التى تخدم المصريين بالخارج مما يساعد على تدفق العملة الأجنبية إلى مصر.



وقالت الشريف إنها تعمل فى الفترة الحالية على دعوة عدد كبير من الشركات البريطانية المهمة للاستثمار فى مصر خاصة فى مجالات البنية التحتية، فى إطار دعم اتفاقية التجارة بين مصر وبريطانيا واستكمال الروابط التجارية دون انقطاع وزيادة التبادل التجارى بين البلدين، لافتة إلى أن السوق الإفريقى وإفريقيا ككتلة تجارية تحظى باهتمام خاص من العالم أجمع، خاصة المملكة المتحدة فى الفترة المقبلة، ونظرًا لموقع مصر المهم بين القارتين فتعد مصر البوابة الرئيسية لإفريقيا من الناحية التجارية والصناعية بجميع أنواعها مثل التصنيع الزراعي.



وفى هذا السياق، أكدت السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة، أنها مستمرة فى تقديم كامل الدعم لكل من يرغب من الاستثمار فى مصر، خاصة المستثمرين المصريين بالخارج، والقادرين على جذب استثمار أجنبى مباشر للسوق المصرية فى تلك الفترة، حيث إنهم أجدر الناس على إقناع المستثمرين الأجانب للمجيء إلى مصر، وطالبت سيادتها بملف كامل يتضمن تفاصيل المشروعات التى يتم العمل عليها خلال هذه الفترة للبدء فى مخاطبة الجهات المعنية المسئولة عن هذا المشروع وتقديم ما يلزم من دعم فى سبيل الانتهاء من إنشائها دون أى عراقيل.



وتابعت وزيرة الهجرة، أن السوق المصرى جاذب للاستثمارات، فى ظل التعديلات التشريعية التى قامت بها الدولة، بجانب إتاحة العديد من التيسيرات للمستثمرين، وتوفير الايدى العاملة الماهرة، فى مقابل أزمات اقتصادية عالمية أدت إلى عدم توفر الطاقة ومشاكل كبر السن التى باتت تعرقل نمو المجتمعات الغربية بشكل يسمح بالتطور المستهدف نتيجة لارتفاع السن وعدم وجود الأيدى العاملة الشابة من مواطنيها، وهى بعض الميزات التى تتمتع بها مصر، بالإضافة سهولة التواصل مع دول العالم وميزات النفاذ لقارتى أفريقيا وأوروبا وغيرها دون الحاجة لدفع أى جمارك أو ضرائب أو رسوم.



وأشارت السفيرة سها جندى إلى جهود وزارة الهجرة لإنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج والتى تمثل فرصة واعدة، حيث يعد الاستثمار فيها خطوة مهمة سواء لكبار المستثمرين، أو لصغار المستثمرين، مضيفة أن الشركة قطعت شوطا كبيرا، وصولا إلى تسجيلها فى الهيئة العامة للاستثمار، والتعاقد مع مكاتب الاستشارات القانونية والمالية، والاتفاق على تحديد مجالات عمل الشركة، وأن دور الحكومة سيقتصر على الدعم وتسهيل العمل والإجراءات.

وفى نهاية اللقاء، أعلنت السفيرة سها جندى عن استعدادها لعقد اجتماعات خلال الفترة المقبلة، بالمستثمرين المصريين ببريطانيا وإطلاعهم على كافة المستجدات الإيجابية التى يشهدها سوق الاستثمار المصري.