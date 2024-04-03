اليوم السابع
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الأربعاء، 03 أبريل 2024 06:20 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزيرا خارجية عمان والسويد يبحثان هاتفيا سبل تعزيز التعاون الثنائى

الأربعاء، 03 أبريل 2024 05:00 ص
وزيرا خارجية عمان والسويد يبحثان هاتفيا سبل تعزيز التعاون الثنائى وزير الخارجية العمانى بدر بن حمد البوسعيدى
أ ش أ

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تلقّى وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، اتصالا هاتفيا، من وزير الشؤون الخارجية للسويد توبياس بيلستروم، حيث بحثا مجالات التعاون الثنائي وسُبل تعزيزها والاتفاقيات ذات الصلة، واتفقا على تنظيم المشاورات السياسية الدورية على مستوى وزارتي الخارجية في البلدين.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من التحدّيات والقضايا الإقليمية، وأبرزها ما يتصل بالقضية الفلسطينية والأزمة الأوكرانية، وأكّدا على أهمية الحوار بين جميع الأطراف ومعالجة الجذور والمُسببات الحقيقية والتعاطى الجاد مع كافة الأطراف المعنية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية.







عمان

بدر بن حمد البوسعيدى

توبياس بيلستروم

السويد

اوروبا

مسقط




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