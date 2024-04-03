اليوم السابع
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تجنبا للأمراض الوراثية..

وزارة الصحة تشدد على إجراء الفحص الطبى للمقبلين على الزواج

الأربعاء، 03 أبريل 2024 09:56 ص
وزارة الصحة تشدد على إجراء الفحص الطبى للمقبلين على الزواج فحص المقبلين على الزواج
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان أهمية الحرص  على إجراء فحوصات ما قبل الزواج للاطمئنان على الصحة للزوجين وتابعت: نتيجة الفحص الطبى سارية حتى 6 شهور .

وقالت وزارة الصحة والسكان : الفحوصات تتضمن الكشف عن الأمراض الوراثية والمعدية والمزمنة والصحة الإنجابية وقياس عامل RH .

وتابعت : يمكن زيارة  أقرب وحدة صحية لاجراء الفحص كما يقدم الخط الساخن  15335 كافة الاستفسارات.

وأضافت وزارة الصحة والسكان إن فحص المقبلين على الزواج يجنب الشريكين انتقال الأمراض الوراثية مثل انيميا البحر المتوسط وفقر الدم المنجلى.

مقبلين على الزواج
فحص المقبلين على الزواج

 







الصحة

فحص المقبلين على الزواج

الامراض المعدية



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