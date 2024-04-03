وزارة‫ الزراعة: توفير الفسيخ والرنجة والأسماك فى معرض الوزارة بالدقى

كتبت أسماء نصار

أكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والمشرف العام على المعارض والمنافذ أن معرض خير مزارعنا لأهالينا مازال يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية، مؤكدا على رضائهم بالخدمات التى يقدمها المعرض واستمراره إلى ما بعد عيد الفطر المبارك.

وأضاف أنه وفقا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتم يوميا ضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية ذات الجودة العالية وباسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى من 20‎%‎ وتصل في بعض السلع الي 50‎%‎ بما في ذلك اللحوم والبيض والدواجن، مشيرا إلى أن القرارت التى اتخذتها الحكومة لحماية المستهلك ساهمت بجزء كبير في رفع العبء عن كاهل المواطنين وضبط الأسعار.

وقال صالح إن مبادرة خير مزارعنا لأهالينا مستمرة فى تحقيق دورها الإيجابي بتلبية جميع رغبات المواطنين من خلال اتاحه وتوفير أكثر من 220 سلعة ومحاربة الغلاء والاحتكار الذى يمارسه بعض التجار، موضحا أن رضاء المواطنين هو الهدف الرئيسي.

وأوضح أنه سيتم توفير كميات كبيرة من الفسيخ والرنجة والأسماك استعداد لعيد الفطر المبارك وأعياد الربيع وشم النسيم، بالإضافة إلى توفير12 نوع من الكحك والبسكويت والبيتي فور والغربية وبأسعار تقل عن الأسواق الأخرى بنحو 30‎%‎ .