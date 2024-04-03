واشنطن: مستعدون لتقديم المساعدات لتايوان فى أعقاب زلزال بقوة 7.2 درجة

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أعربت الولايات المتحدة عن استعدادها لتقديم أى مساعدات ضرورية لتايوان عقب زلزال مدمر ضرب البلاد.



وذكر البيت الأبيض - في بيان على موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء - : "نراقب التقارير حول تأثير الزلزال على تايوان ونواصل مراقبة تأثيره المحتمل على اليابان. والولايات المتحدة مستعدة لتقديم أي مساعدة ضرورية. ندعو لجميع المتضررين".



يذكر أن زلزالاً قويًا بلغت قوته 7.2 درجة ضرب تايوان، صباح اليوم الأربعاء، قبالة الساحل الشرقي للبلاد مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة أكثر من 900 شخص بخلاف العشرات المحاصرين تحت الركام.