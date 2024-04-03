اليوم السابع
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الأربعاء، 03 أبريل 2024 10:28 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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واشنطن: مستعدون لتقديم المساعدات لتايوان فى أعقاب زلزال بقوة 7.2 درجة

الأربعاء، 03 أبريل 2024 10:06 م
واشنطن: مستعدون لتقديم المساعدات لتايوان فى أعقاب زلزال بقوة 7.2 درجة بايدن
أ ش أ

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أعربت الولايات المتحدة عن استعدادها لتقديم أى مساعدات ضرورية لتايوان عقب زلزال مدمر ضرب البلاد.


وذكر البيت الأبيض - في بيان على موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء - : "نراقب التقارير حول تأثير الزلزال على تايوان ونواصل مراقبة تأثيره المحتمل على اليابان. والولايات المتحدة مستعدة لتقديم أي مساعدة ضرورية. ندعو لجميع المتضررين".


يذكر أن زلزالاً قويًا بلغت قوته 7.2 درجة ضرب تايوان، صباح اليوم الأربعاء، قبالة الساحل الشرقي للبلاد مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة أكثر من 900 شخص بخلاف العشرات المحاصرين تحت الركام.







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