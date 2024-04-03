هيئة الدواء تكشف معلومات هامة عن أعراض مرض التوحد.. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

قالت هيئة الدواء إن التوحد مجموعة من الاعتلالات المتنوعة المرتبطة بنمو الدماغ، والتي تتصف ببعض الصعوبات في التفاعل الاجتماعي والتواصل.

وتابعت هيئة الدواء :يمكن اكتشاف سمات التوحد في مرحلة الطفولة المبكرة، ولكنه لا يُشخص في الغالب إلا بعد هذه المرحلة بفترة طويلة.

وتتمثل أعراض التوحد المرتبطة بالتواصل الاجتماعي فى النقاط التالية :-

انخفاض التواصل البصري.

عدم الاستجابة عند مناداة الطفل باسمه.

مقاومة الحضن أو حمله وتفضيل اللعب بمفرده.

افتقاد مريض التوحد القدرة على التعبير بالوجه أو فهم مشاعر الآخرين.

التأخر في الكلام وعدم استطاعة نطق الكلمات أو تكوين جمل.

التحدث بنبرة غير طبيعية أو بطريقة تشبه الإنسان الآلي.

ونصحتهيئة الدواء بضرورة استشارة الطبيب المختص عند ظهور أي من علامات تأخر الطفل في مهارات التواصل والتفاعلات الاجتماعية.