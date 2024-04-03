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موعد إجازة عيد الفطر 2024 للعاملين بالحكومة

الأربعاء، 03 أبريل 2024 03:09 م
موعد إجازة عيد الفطر 2024 للعاملين بالحكومة صلاة العيد - أرشيفية
كتب محمود راغب

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ما هو موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2024 للعاملين بالحكومة، هذا هو السؤال الأهم للمواطنين خلال هذه الفترة، وذلك تزامنا مع آخر أيام شهر رمضان المبارك.

ومن المقرر أن تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك بداية من الأربعاء 10 أبريل وهو موعد أول أيام العيد وفقا للحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، ويترقب العاملين بالحكومة صدور قرار من رئيس الوزراء يحدد خلاله موعد إجازة عيد الفطر للعاملين بالحكومة وعدد أيام الإجازة.

ووفقا للحسابات الفلكية، يكون يوم الثلاثاء 2024/4/9 م هو المتمم لشهر رمضان 1445 هجريا ، وبذلك تكون غرة شهر شوال 1445 هجريا فلكياً يوم الأربعاء 2024/4/10 (عيد الفطر المبارك).

وفيما يلى الأعياد والإجازات الرسمية فى جمهورية مصر العربية حتى نهاية العام الميلادى 2024 :


- عيد تحرير سيناء:

الخميس 16 شوال
25 أبريل 2024

- عيد العمال:

الأربعاء 22 شوال
1 مايو 2024

- شم النسيم:

الإثنين 27 شوال
6 مايو 2024

- وقفة عيد الأضحى "وقفة عرفات":

السبت 9 ذو الحجة
15 يونيه 2024

- عيد الأضحى المبارك:

الأحد 10 ذو الحجة
16 يونيه 2024

- عيد الجلاء 1956:

الثلاثاء 12 ذو الحجة
18 يونيه 2024

- ثورة 30 يونيه 2013:

الأحد 24 ذو الحجة
30 يونيه 2024

- الإثنين 8 يوليو

بمناسبة رأس السنة الهجرية

- الثلاثاء 23 يوليو

عيد ثورة 23 يوليو 1952


- الإثنين 16 سبتمبر

المولد النبوي الشريف


- الأحد 6 أكتوبر

عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)







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