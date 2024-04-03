اليوم السابع
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مفتى الجمهورية يهنئ فضيلة الإمام الأكبر بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك

الأربعاء، 03 أبريل 2024 04:56 م
مفتى الجمهورية يهنئ فضيلة الإمام الأكبر بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك مفتي الجمهورية يهنئ شيخ الأزهر
كتب لؤى على

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هنأ الدكتور شوقى علام - مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم - فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب -شيخ الأزهر الشريف- بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، وذلك خلال زيارة المفتى لمقر مشيخة الأزهر اليوم الأربعاء.

وأشاد مفتى الجمهورية خلال اللقاء بالجهود الكبيرة التى يقوم بها فضيلة الإمام الأكبر على مستوى العالم وجهود الأزهر الشريف فى نشر وسطية واعتدال الدين فى مواجهة موجات التطرف والإرهاب.


وأكد المفتى أن الأزهر الشريف كان -ولا يزال- حصنًا للإسلام ومنارة للوسطية أضاءت ربوع الأرض بالعلم والحكمة، وجاب علماؤها المعمورة بأكملها لينشروا صحيح الإسلام ويعلموا الناس دينهم.


وتوجّه مفتى الجمهورية بالدعاء للمولى عز وجل أن يبارك فى مجهودات فضيلة الإمام الأكبر وأن يظل الأزهر الشريف شامخًا ونبراسًا للعلم والعلماء، وأن تنعم مصرنا الغالية دائمًا بالأمن والاستقرار والرخاء.







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