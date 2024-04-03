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مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 12 رحلة طيران أوروبية

الأربعاء، 03 أبريل 2024 10:00 ص
مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 12 رحلة طيران أوروبية مطار مرسى علم ارشيفيه
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأربعاء 12 رحلة طيران دولية أوربية ضمن 156 رحلة طيران أسبوعية تصل المطار بداية من السبت الماضى حتى نهاية الأسبوع الجمعة المقبل.


وتبين من رحلات الوصول اليوم أن من المقرر وصول، 12 رحلة بينهم 5 رحلات من ألمانيا، 3 رحلات من التشيك، ورحلتين من إيطاليا، ورحلة من سويسرا واخرى من النمسا.


وتقوم السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولى، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين فور وصولهم ارض المهبط وتسهيل الإجراءات لهم ونقلهم إلى الفنادق للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.


يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل خلال الأسبوع الجارى 156 رحلة طيران دولية أوروبية من عدة دول مختلفة منها المانيا والتشيك وبولندا وإيطاليا والمجر وبلجيكا وهولندا، بزيادة بقرابة 9 رحلات عن معدلات الوصول خلال الأسبوع الماضى.







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