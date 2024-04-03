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مشروع محطة الحاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة يوفر 2000 فرصة عمل

الأربعاء، 03 أبريل 2024 02:00 ص
مشروع محطة الحاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة يوفر 2000 فرصة عمل مشروع محطة الحاويات
كتب سيد الخلفاوى

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يوفر مشروع محطة الحاويات على رصيف 100 الجارى تنفيذه بميناء الدخيلة بميناء الإسكندرية ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

 

ويتم إنشاء رصيف بطول 1200م، (من إجمالي طول رصيف 100 البالغ 1680م) وعمق 18م، ومساحة تبلغ 840 ألف م٢ تقريباً، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا، إلى أن المحطة ستسمح باستقبال سفن عملاقة بطول 400 متر.

 

وسيتم استخدام باقي مساحة رصيف 100 في تداول البضائع العامة وبضائع الرورو بهدف زيادة الطاقة الإستيعابة لتداول الحاويات والبضائع

 







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