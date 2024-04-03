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مشروعات تطوير ميناء الإسكندرية الكبير .. تعرف عليها

الأربعاء، 03 أبريل 2024 06:59 م
مشروعات تطوير ميناء الإسكندرية الكبير .. تعرف عليها ميناء الاسكندرية
كتب ـ سيد الخلفاوى

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تواصل وزارة النقل مشروعات تطوير الموانئ البحرية وذلك في إطار الخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل، ومن بين الموانئ الجارى تطويرها هو ميناء الأسكندرية الكبير، وفى النقاط التالية نوضح أهم المشروعات الجارية والتي تم الانتهاء منها في الميناء.

1- تم إنشاء محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بإجمالي أطوال 2,5 كم ومساحة 560 ألف م2 وبطاقة استيعابية ( 12-15 مليون طن ) بتكلفة إجمالية 7 مليارات جنيه .

2- تم إنشاء رصيف 85/3 لتداول الأخشاب والغلال بطول 433 متر طولى ويسمح  بتراكى سفن حتى 70 ألف طن من البضائع .
3- تم إنشاء 3 محاور لربط ميناء الإسكندرية بمحور الفريق أبو ذكري " محور التعمير " ( محور 54 – محور 27 – محور الدخيلة ) .
4- جاري إنشاء محطة الصب الجاف النظيف بأطوال أرصفة 1150 متر بتكلفة 1,6 مليار جنيه.
5- جاري إنشاء محطة متعددة الأغراض علي رصيف 100 بأطوال أرصفة 1680 متر وتكلفة 3,14 مليار جنيه .
6- جاري إنشاء حواجز الأمواج بإجمالي أطوال 7000 متر وتكلفة 6,7 مليار جنيه . 
7- جاري إنشاء منطقة لوجستية علي مساحة 273 فدان وتكلفة 2 مليار جنيه .

 







وزارة النقل

تطوير الموانئ البحرية

منظومة النقل

ميناء الاسكندرية الكبير

اليوم السابع بلس




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