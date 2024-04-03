مدير تعليم الجيزة ينفى وجود إصابات جديرى بإحدى مدارس حدائق أكتوبر

كتبت - مرام محمد

نفى أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، ما يتردد حول انتشار الجديرى المائى، بين طلاب إحدى المدارس بالمحافظة.

وأكد مدير المديرية: "لا صحة بما يتردد عن وجود حالات جديري مائي بمدرسة لغات بحدائق أكتوبر، والدراسة منتظمة.

ومن جانبها أكدت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الجيزة، تشكيل لجنة من قبل قسم الطب الوقائي بالإدارة الصحية للمرور على المدرسة، وتبين الآتي: إجمالي عدد الطلاب بالمدرسة 2332 "حضور الفترة الصباحية 816 طالب"، وإجمالي عدد الحضور 647 طالب، وإجمالي عدد الغياب 169 طالب، وكثافة الفصل 70 طالب، وإجمالي عدد الفصول 32 فصل.

وأشارت المديرية إلى أن عدد حالات اشتباه الجديري المائي التي تم اكتشافها أثناء مناظرة الأطفال في المدرسة حالة واحدة فقط ظهرت عليها الأعراض بتاريخ 23 فبراير 2024، وأثبتت الفحوصات أنها سليمة ومعافة، مؤكدة أنه لا يوجد حالات جديري مائي بالمدرسة.



