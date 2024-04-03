محافظ الفيوم يكرِّم الأمهات المثاليات.. صور

الفيوم - رباب الجالى

كرَّم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة، زينب عبد الغفار عبد العال، و 10 أمهات مثاليات شاركن بمسابقة الأم المثالية على مستوى الجمهورية، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي.

حضر التكريم، وفقا لبيان صحفي، ظهر اليوم، كل من الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، وجبريل عبد الوهاب، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، والمحاسب محسن ربيع، رئيس الاتحاد الإقليمي للمؤسسات والجمعيات الأهلية بالفيوم، وممثلي عدد من الجمعيات الخيرية.

وقدم "الأنصاري" التهنئة للأمهات المكرمات، موضحًا أن هناك العديد من الأمهات الفضليات صاحبات قصص الكفاح بمختلف أنحاء الجمهورية، مشيدًا بالدور الإيجابي الذي تؤديه الأمهات في تربية أبنائهن وتنشئة أسرهن التنشئة السليمة التي تُسهم في تحقيق التقدم والتنمية المجتمعية المنشودة.

فيما أوضح "جبريل"، أن اختيار الأم المثالية، يقوم على عدة معايير منها، الأم المعيلة التي فقدت زوجها، والمطلقة، والتي لها زوج مريض، والأم العاملة، والأم الحريصة على تفوق أبنائها في مراحل التعليم المختلفة، والأم التي استطاعت دمج أولادها من ذوى الاحتياجات الخاصة بالمجتمع، وغيرها من صور التضحية.

وسلَّم "الأنصاري"، الأمهات المثاليات، شهادات التقدير والمبالغ المالية، تقديرًا لدورهن في بناء أسرة ناجحة قادرة على العطاء، تُساهم في بناء مجتمع صالح، كما قدم شهادات تقدير لممثلي الجمعيات الخيرية شركاء النجاح المساهمين في التكريم.



تكريم الأمهات المثاليات بالفيوم



جانب من تكريم الأمهات المثاليات بالفيوم















