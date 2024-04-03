محافظ الدقهلية يجرى مقابلات مع الأطباء لاختيار المتميزين لتولى مناصب قيادية

الدقهلية شريف الديب

أجري الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، الأربعاء، مقابلات مع الأطباء المجتازين لاختبارات البرنامج التدريبى لرفع كفاءة وتأهيل الأطباء التابعين لمديرية الصحه بالدقهليه لإختيار المتميزين منهم لتولي المناصب القيادية والإدارية بالمستشفيات والإدارات الصحية.

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة، والمحاسب باسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ ، و فكريه سلامه مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة ، والدكتورة أمل السعيد مدير ادارة الموارد البشريه بالمحافظة ، و ياسر الغريب مدير الادارة العامه للشئون القانونيه بالمحافظه ، والدكتورة عبير عبدالغني وكيل وكيل مديرية الصحه ، والدكتوره هبه الشريف مدير عام الطب العلاجي ، والدكتوره لمياء إمام مدير الطب الوقائي.



وأشار "المحافظ " إلي أن توجه الدولة في ظل قيادة الرئيس السيسي وبناء الجمهورية الجديدة هو انتقاء افضل العناصر والكوادر لتولي القيادة وتمكين الشباب في جميع المناصب القيادية والإدارية في الدولة .



وأوضح " مختار " بأن الهدف من هذا البرنامج التدريبي هو رفع كفاءة الأطباء وانتقاء افضل الاطباء المتميزين لتولي المناصب القيادية والإدارية بجميع المستشفيات والادارات الصحية بالدقهلية للنهوض بالمنظومة الطبية لخدمة المواطنين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .



وأكد " المحافظ " علي أن الخير الذي سيجني ثماره من هذا البرنامج سيعود علي شعب الدقهلية من خلال ضمان تقديم رعاية صحية ذات جودة عالية لجميع المرضي والمترديين علي المستشفيات لتلقي الرعاية الصحية ، لأن إدارة المستشفي المتميزة والصحيحة هي التي ستؤدي الي نجاح الخدمة الطبية.



والجديد بالذكر أن البرنامج التدريبي تضمن فى المرحلة الأولى تدريب 200 طبيب من وزارة الصحة من تخصصات (الطب البشرى، طب الأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعى) ويقوم بالتدريب نخبة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة من مختلف التخصصات بكليات ( الطب البشري - الطب البيطرى - الصيدلة - الحقوق - التجارة ) ، ويتضمن البرنامج التدريبي العديد من البرامج التدريبية وهي ( التخطيط الاستراتيجي - الدعم اللوجيستي - الحوكمة - الادارة المالية - اللوائح المنظمة للعمل بالمستشفيات - الميكنة والتحول الرقمي - مقايس الجودة والتأهيل نحو تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ) .



مقابلات مع الأطباء لإختيار المتميزين منهم لتولي المناصب القيادية والإدارية (1)



مقابلات مع الأطباء لإختيار المتميزين منهم لتولي المناصب القيادية والإدارية (2)



مقابلات مع الأطباء لإختيار المتميزين منهم لتولي المناصب القيادية والإدارية (3)



مقابلات مع الأطباء لإختيار المتميزين منهم لتولي المناصب القيادية والإدارية (4)



مقابلات مع الأطباء لإختيار المتميزين منهم لتولي المناصب القيادية والإدارية (5)



مقابلات مع الأطباء لإختيار المتميزين منهم لتولي المناصب القيادية والإدارية (6)



مقابلات مع الأطباء لإختيار المتميزين منهم لتولي المناصب القيادية والإدارية (7)



مقابلات مع الأطباء لإختيار المتميزين منهم لتولي المناصب القيادية والإدارية (8)



مقابلات مع الأطباء لإختيار المتميزين منهم لتولي المناصب القيادية والإدارية (9)



مقابلات مع الأطباء لإختيار المتميزين منهم لتولي المناصب القيادية والإدارية (10)



مقابلات مع الأطباء لإختيار المتميزين منهم لتولي المناصب القيادية والإدارية (11)



مقابلات مع الأطباء لإختيار المتميزين منهم لتولي المناصب القيادية والإدارية (12)



مقابلات مع الأطباء لإختيار المتميزين منهم لتولي المناصب القيادية والإدارية (13)



مقابلات مع الأطباء لإختيار المتميزين منهم لتولي المناصب القيادية والإدارية (14)