لافروف يبحث الأزمة الأوكرانية مع سفراء أكثر من 70 دولة في موسكو الخميس

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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيعقد مائدة مستديرة مخصصة للنقاش حول أوكرانيا بمشاركة سفراء من أكثر من 70 دولة غدا الخميس.



وأضافت زاخاروفا أنه من المقرر أن يجرى لافروف ندوة للنقاش بشأن الوضع في أوكرانيا؛ خلال مائدة مستديرة في الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية الروسية في موسكو بمشاركة سفراء أكثر من 70 دولة غدا الخميس، وذلك تحت عنوان "الأزمة الأوكرانية. الأبعاد السياسية والقانونية لحقوق الإنسان"، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية.



وتابعت بالقول "إن وزارة الخارجية الروسية تثمن مثل هذه الفعاليات في الأكاديمية الدبلوماسية لأنها تتيح للجانب الروسي إجراء مناقشات مفتوحة حول أبرز القضايا الملحة المتعلقة بالأزمة الأوكرانية"